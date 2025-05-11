وفاة المخرج عادل القشيري بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن وفاة المخرج المسرحي عادل القشيري، بعد صراع مع المرض، كما لم تحدد أسرة المخرج الراحل موعد أو مكان الجنازة والعزاء حتى الآن.

وفاة المخرج عادل القشيري

يذكر أن عادل القشيري هو مخرج وممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، حيث عمل مخرجا منفذًا في مسلسل حكايات مجنونة الذي تم انتاجه عام 1995، ومسلسل أبو العلا 90 الذي عرض في عام 1996.

كما كان عادل القشيري من بين فريق عمل مسلسل أحلام وسنابل الذي انتج في عام 2002، وكانت له تجارب في التمثيل حيث شارك كممثل في مسلسل الحب في الخريف في عام 1982، ومسلسل سر الغريبة في عام 1982.





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