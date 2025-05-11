يروحوا ينقذوا تخصصاتهم الأول، مخرج لام شمسية يهاجم لجنة إنقاذ الدراما

قال المخرج كريم الشناوي إنه لا يمكن لأي لجنة إنقاذ الدراما ما لم ينشغل الخبراء والعلماء بتخصصاتهم أولًا.

وكتب المخرج كريم الشناوي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: "مفيش "لجنة" هتنقذ الدراما".

وتابع المخرج: “تطوير الدراما هيحصل لما أعضاء لجان إنقاذ الدراما من الخبراء بجميع العلوم والتخصصات يروحوا ينقذوا تخصصاتهم الأول وهتلاقي الدراما بقت كويسة لوحدها.”

وأختتم المخرج كريم الشناوي قائلًا: “كل واحد يحل في ورقته!”

غضب النقابات الفنية بعد اجتماعات لجنة الدراما بمجلس الوزراء

وانتابت مجالس إدارة النقابات الفنية الثلاث (المهن التمثيلية - الموسيقيين - والسينمائيين "، حالة من الغضب وذلك بسبب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بلجنة الدراما دون دعوة رؤساء تلك النقابات.

وأصدرت اتحاد النقابات الفنية بيانًا مشتركا قالت فيه “ فوجئت النقابات الثلاث،المهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والموسيقية، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بلجنة للدراما، مُشكّلة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، دون مشاركة من أصحاب الشأن، القائمين على صناعة الدراما بكل كياناتها، وتضم النقابات في عضويتها جميع العاملين في مهنة تُعد من أهم المهن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري.”

وأضاف البيان “ لقد عبّر رؤساء النقابات، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، عن أسفهم من تجاهلهم في أمر يُعد من اختصاصهم، وهم المعنيون به، حيث إنهم يواجهون طوال العام مشاكل وأزمات لا حصر لها في شتى مجالاتها من تمثيل، وإخراج، وتأليف، وديكور، وتصوير، وماكياج، ومونتاج، وتشهد أروقة النقابات يوميًا ذلك.”

ومن جانبه أكد نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن تجاهل النقابات الثلاث لا يصب في مصلحة الدراما، ولا مصلحة الاقتصاد المصري، لأنه يعني أن هناك جهات تحاول تنحية أصحاب الشأن، من يعرفون كل كبيرة وصغيرة في العمل الفني، ويسهرون ليل نهار على مصلحة أعضاء النقابات حتى يتسنى لهم إنجاز أعمالهم الفنية."

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