الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمود العسيلي يحيي حفلا بعمان في هذا الموعد

محمود العسيلي، فيتو
محمود العسيلي، فيتو

يحيي المطرب محمود العسيلي حفل غنائي في العبدلي بعمان وذلك يوم 13 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

حفل محمود العسيلي في عمان 

ومن المفترض أن يقدم محمود العسيلي خلال حفله بعمان عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح 

ومن ناحية أخرى، كان الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنيتين جديدتين من ألبومه  "زعلان مني يا شتا ليه"، حيث تم إطلاق أغنيته الأولى "مشيتي وسبتيني"، كما قدم أغنيته الثانية "لحظة طيش

أغنية مشيتي وسبتيني من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان العسيلي وإيهاب عبد الواحد.


وأغنية لحظة طيش من كلمات تامر حسين ومن ألحان العسيلي وتوزيع خالد سند 

أغنية محمود العسيلي 

 وكان الفنان محمود العسيلي قد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زعلان مني يا شتا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية محمود العسيلي الجديدة زعلان مني يا شتا من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

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