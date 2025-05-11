بسبب حفله بولاية ميامي الأمريكية، رسالة اعتذار عاجلة من باسم يوسف

اعتذر الإعلامي الساخر باسم يوسف للجمهور من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بسبب أزمات حفله الذي كان من المفترض أن يقام بولاية ميامي الأمريكية

وقال باسم: “أنا باعتذر لكل الجمهور الذي حجز تذاكر عرض ميامي يوم ١٣ يونيو بالعربي، للأسف ده كان خارج إرادتنا، إحنا حاليا بنحاول نوفر مسرح تاني في الوقت القصير ده، للأسف لا يخفى عليكم كمية الضغوطات اللي الواحد بيتعرض لها الشهور اللي فاتت، بالرغم من المضايقات وتهديدات الإلغاء، قدرت أقدم اكتر من ١٠٠ عرض في أوروبا وأمريكا والشرق والوسط وجنوب أفريقيا ”

واضاف باسم: “ من كل دول حصل بعض الاستثناءات، ميامي واحد من الاستثناءات دي، عرضين نيو جيرسي مازالوا موجودين يوم ٢٢ يونيو، أنا اسف جدا بس بالنسبة للي حصل لناس كتير، فده ولا حاجة، والحل الوحيد لكسر وقوع الريتش والحظر الواضح للصفحة زي ما انتم حاسين اننا نكلم بعض وننشر لبعض ”

واختتم قائلا:" اتمنى انكم تقولوا لكل الناس على عروض نيوجرسي اللي في نفس اسبوع مباريات الاهلي في كاس العالم، وميامي، حنحاول على قد ما نقدر نجيب بديل آخر بسرعة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.