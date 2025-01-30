محمود العسيلي يطرح أغنيتين من ألبوم زعلان مني يا شتا ليه (فيديو)

طرح الفنان محمود العسيلي مؤخرًا أغنيتين جديدتين من ألبومه المنتظر "زعلان مني يا شتا ليه"، حيث تم إطلاق أغنيته الأولى "مشيتي وسبتيني"، كما قدم أغنيته الثانية "لحظة طيش".

ألبوم محمود العسيلي الجديد

أغنية مشيتي وسبتيني من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان العسيلي وإيهاب عبد الواحد.

وأغنية لحظة طيش من كلمات تامر حسين ومن ألحان العسيلي وتوزيع خالد سند

وكان الفنان محمود العسيلي قد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زعلان مني يا شتا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية محمود العسيلي

أغنية محمود العسيلي الجديدة زعلان مني يا شتا من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

وفي شهر أكتوبر الماضي احتفل المطرب محمود العسيلي بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

سبب انفصال العسيلي عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

وسبق وكشف محمود العسيلي عن سبب انفصاله عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة:أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعني لو أنا متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاتنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار لينا أننا منكملش لأن العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح.

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