أخبار الاقتصاد اليوم: مواعيد صرف مرتبات مايو 2025.. تفاصيل الإعلان عن ترقيات موظفي الحكومة.. تراجع سعر الدولار بالبنوك.. والبورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أبرز 5 سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن" العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا، أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا

ارتفـــاع قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا لتسجل 607 ملايين دولار خلال عام 2024 مقــابل 524 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 15.8%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

1. فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار.

2. خضروات بقيمة 111 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار.

4. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 10 ملايين دولار.

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدولار أمام الجنيه ، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، تراجعا ملحوظًا بنحو قرشين بختام تعاملات اليوم الخميس 8 مايو 2025.

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

سعر الدولار أمام الجنيه

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال السطور التالية:

اقرأ التالي: تراجع الدولار بعد عودة رسوم ترامب الجمركية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.55 جنيها للشراء.

- 50.68 جنيها للبيع.

الدولار - فيتو

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.57 جنيها للشراء.

- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 50.57 جنيها للشراء.

- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

- 50.57 جنيها للشراء.

- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.57 جنيها للشراء.

- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.57 جنيها للشراء.

- 50.67 جنيها للبيع.

الدولار - فيتو

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

الدولار - فيتو

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات

سجل سعر الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

حيث إن تراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات، حيث انخفض الدولار 0.73 بالمئة مقابل الين إلى 143.88، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 بالمئة إلى 0.82.



أسعار الذهب تعاود الصعود بختام تعاملات الأسبوع

سعر الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 بنحو 30 جنيها، في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5460 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4775 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4092 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالى 38200 جنيها.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

بنك إنجلترا يقرر تخفيض معدل الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس





قرر بنك إنجلترا تخفيض معدل الفائدة الأساسى 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25% ليصل إلى 4.25%، فى خطوة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين.



ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فقد وافق 7 أعضاء بلجنة السياسة النقدية على الخفض، في حين عارضه اثنان. ويُعد ذلك هو رابع تخفيض منذ بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند 5.25% العام الماضي، والثاني منذ بداية 2025 بعد خفض أول فى فبراير.

تجدر الاشارة الى ان المركزى البريطانى يسعى إلى تخفيض التضخم إلى 2%، بطريقة تساعد على دعم النمو والتشغيل، مع تبني نهج متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد السياسة النقدية.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة

وحسم البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة امس الأربعاء في ثالث اجتماع له هذا العام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، اليوم الأربعاء، في نطاق 4.25% و4.5% وذلك على الرغم من مطالبات الرئيس الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض.

وكان الفيدرالى الأمريكى قد لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماعات العام الجارى خلال شهرى يناير ومارس الماضيين.

طرح سيارات Lynk & Co لأول مرة في السوق المصري

طرحت سيارات Lynk & Co لأول مرة في السوق المصري، شملت طرازَي Lynk & Co 06 وLynk & Co 02، التي تدمج بين الأداء الفائق والتكنولوجيا المتطورة.

ويُعد طراز Lynk & Co 06 الرياضي متعددة الاستخدامات، مع دمج الأداء القوي مع الابتكار المتقدم لعشاق أسلوب الحياة العصري.

ويتميز تصميمه الخارجي الجريء وداخليته المتقنة التي تشمل شاشة مركزية بقياس 12.3 بوصة ونظام تحكم تكيفي في السرعة ونظام صوتي فاخر، يرفع المعايير في هذه الفئة. مزودًا بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد 180 حصانًا، يحقق الطراز توازنًا مثاليًا بين الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء الديناميكي، مما يضمن تجربة قيادة مثيرة في كل رحلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة يعزز من الرؤية ويوفر أعلى مستويات الأمان والراحة أثناء القيادة.



ويعكس التصميم الداخلي هوية Lynk & Co العصرية، حيث تضم تقنيات مبتكرة وواجهات رقمية بديهية، بالإضافة إلى كابينة واسعة تلبي جميع احتياجات الركاب. وبفضل تقنيات السلامة المتقدمة من فولفو مثل نظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام المعلومات عن النقاط العمياء، توفر السيارة راحة على الطريق وتعد رفيقًا ذكيًا لأسلوب الحياة المتصل.



وتطرح السيارة في السوق المصري بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1,399,000 جنيه لموديل الCore Plus، أما عن فئة السيارة Hyper Pro، بسعر 1,389,000 جنيه، وموديل Hyper Halo بسعر 1,599,000 جنيه، ذلك بجانب أن السيارة تأتي بضمان مدته تصل إلى خمس سنوات أو حتى 150,000 كيلو متر.



البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام جلسة نهاية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.



مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025



مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، يتساءل الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد إعلان وزارة المالية بدء تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل.

وعن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 أكدت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات أيام 12،11،8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين، مهيبا بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

تفاصيل الإعلان عن ترقيات الموظفين في الحكومة

مع قرب بداية شهر يوليو من كل عام، ينتظر الموظفون فى الجهاز الإدارى للدولة الإعلان عن حركة الترقيات فى الجهات الحكومية، كما يترقب العديد منهم موعد الإعلان عن تلك الحركة وعدد الموظفين الذين سيتم ترقيتهم.

ومن المتوقع أن يتم صدور ترقيات الموظفين في الحكومة في شهر يوليو الجاري وأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك.

كما أن إجراء حركة الترقيات فى يوليو 2025 يترتب عليه زيادة مرتبات الموظفين المستفيدين، وذلك بعد انتقالهم إلى المستوى والدرجة الوظيفية الأعلى، وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى تفصل جدول الترقيات الوظيفية وآليات احتساب الأجر الوظيفى بعد الترقية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض شروط ترقيات الموظفين 2025 , وموانع الترقيات وموعد الإعلان عن الترقيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.