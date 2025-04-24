الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وهذا ما سجله عيار 21

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الخميس.  

وجاءت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2025-4-24 كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5445 جنيهًا “بيع”، 5417 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4765 جنيهًا “بيع”، 4740 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4084 جنيها “بيع”، 4062 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38120 جنيه “بيع”، 37920 جنيه “شراء”.

 

أسعار الذهب من بداية العام 

أكد محسن السعيد، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن جميع الخبراء توقعوا تسجيل أرقام قياسية كبيرة في سعر الأوقية خلال 2025.

 

الاستثمار في الذهب 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "النهار": الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار سواء للأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول.

 

هل تنخفض أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

ولفت إلى أنه ليس من الوارد حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب، ولا يستطيع أحد التنبؤ بأي تراجع ملحوظ كبير في الأسعار.

 

توقعات سعر أوقية الذهب 

وأكد: التوقعات تشير إلى حدوث استقرار في اسعار الذهب أو تسجيل زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخبراء العالميين كانوا يتوقعون وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار بنهاية 2025 ولكن هذا الرقم قد يتم تجاوزه وكسره وفقا للأسعار التي تشهدها البورصة العالمية الأيام الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب، بالأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 3%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبديًا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 102 دولار أو بنسبة 3% إلى 3279.27 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت جرينتش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق تجاري مع الصين إتحاد الصناعات ارتفاع اسعار الذهب اتفاق تجاري اسعار الذهب اليوم الخميس
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة، زواج عرفي من تاجر مخدرات ونشاط مشبوه لفضائيات وتحويل أموال

هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

إغلاق مطعم شهير في الجيزة وضبط صاحبه بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله

منها الالتزام بأوامر الله، أهمية الطاعة وكيفيتها في الإسلام

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في حفل زفافها على هشام جمال (صور)

تحرك أمني عاجل بعد فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر

بكاء ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها بعد رقصها مع والدها على أغنية "بنت أبويا" (فيديو)

حريق هائل بقرية الواصفية بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية