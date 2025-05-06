هيونداي تطلق نسخة مطورة من IONIQ 5 الكهربائية في مصر

تعزيزًا لالتزامها بدعم مستقبل التنقل المستدام، أعلن الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق نسخة المُطورة من سيارة هيونداي IONIQ 5 الكهربائية.

تأتي هذه النسخة المعدلة ترسيخًا لريادة هيونداي فى قطاع السيارات الكهربائية.

تجمع النسخة المطورة من هيونداي IONIQ 5 بين الأداء العالي، وتهدف إلى تطوير قطاع السيارات في مصر عبر تقديم طرازات مبتكرة بأعلى معايير الجودة، بدعم من شبكة متكاملة لمراكز الصيانة ومعارض البيع.



القدرة والأداء لهيونداي:IONIQ 5FL



تتميز السيارة بقدرة وأداء عاليين، حيث تأتي بمحرك كهربائي من نوع مزدوج. تعتمد السيارة على محرك من نوع PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)، وتتميز بأداء قوي ومتوازن من خلال نظام الدفع المزدوج. تبلغ اقصى قوة للمحرك الامامي (KW) نحو 73.9، بينما تصل اقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) إلى 165.4، لتبلغ أقصى قوة للمحرك مجمعة (KW) حوالي 239.3. أما من حيث القوة الحصانية، فتبلغ اقصى قوة حصانيه للمحرك الأمامي (HP) 99.1، واقصى قوة حصانيه للمحرك الخلفي (HP) تصل إلى 221.8، ليكون إجمالي اقصى قوة حصانية مجمعة (HP) نحو 320.9. ويعزز الأداء عزم دوران قوي، حيث يبلغ اقصى عزم للمحرك الامامي (NM) 255، واقصى عزم للمحرك الخلفي (NM) 350، ليصل اجمالي اقصى عزم حصانيه مجمع (NM) إلى 605، مما يمنح السيارة قوة دفع مثالية واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة.

وبالإضافة، تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 84 كيلوواط/ساعة، مما يتيح نطاق قيادة موسع. وفيما يخص شحن السيارة، تمتاز هيونداي IONIQ 5 FL بقدرات شحن سريعة وفعالة، تدعم السيارة الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلوواط، حيث يُمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة أو خلال7 ساعات و35 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 10.5 كيلوواط، مما يجعلها مناسبة للشحن الليلي أو أثناء فترات التوقف الطويلة.

أنظمة الأمان المتطورة في هيونداي IONIQ 5FL :



تأتي السيارة مزودة بـ مراَه داخلية ذاتية التعتيم مع امكانية الرؤية الرقمية الخلفية، بالإضافة إلى جهاز تحذير المسافة الجانبية لتعزيز السلامة أثناء القيادة. كما تشمل أنظمة الأمان المتقدمة ميزة المحافظة على الحارة المرورية والمحافظة على القيادة في المسار. وتدعم السيارة خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Ca, Pe Cy، إلى جانب خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Tu ولزيادة مستوى الأمان، توفر السيارة رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، بالإضافة إلى نظام تحذير النقطة العمياء.

التجهيزات الداخلية والخارجية في هيونداي:IONIQ 5FL



تتميز السيارة بـ بدالات قيادة معدن تضيف لمسة رياضية وفخامة أثناء القيادة، بالإضافة إلى كنصولة أمامية بمساحة تخزين مع امكانية الامتداد لتوفير راحة إضافية وتنظيم أفضل للمساحة الداخلية. كما تتوفر خاصية التحكم في مقاومة الشحن من المقود، مما يمنح السائق تحكمًا أفضل أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تأتي السيارة بـ مقعد استرخاء للسائق ومقعد استرخاء للراكب المامي، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وممتعة لجميع الركاب. وتكتمل المزايا الخارجية بـ جنوط سبور مقاس "20 التي تضيف مظهرًا ديناميكيًا وعصريًا للسيارة.

وسائل الراحة والترفيه في هيونداي IONIQ 5FL :



توفر السيارة تجربة قيادة متقدمة من خلال شاشة عرض فى نطاق الرؤية التي تسهّل على السائق متابعة المعلومات دون تشتيت الانتباه عن الطريق، بالإضافة إلى نظام الصوت Bose الذي يمنح جودة صوت استثنائية وتجربة استماع فاخرة داخل المقصورة.

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