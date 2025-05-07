الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

الإحصاء يكشف تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أكد تقرير  عن “ العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان ” الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2023.

 قيمــة الصـادرات المصـرية لليونان 

 بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان 1.1 مليار دولار خــلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023. 

 

قيمة الواردات المصرية من اليونان

بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 657 مليون دولار خلال عام 2023.

 

 

قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر


وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى  2022 /2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل  700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

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“ العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجارى قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان العلاقات الاقتصادية

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