الإحصاء يكشف تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان (إنفوجراف)

أكد تقرير عن “ العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان ” الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصـادرات المصـرية لليونان

بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان 1.1 مليار دولار خــلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من اليونان

بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 657 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر



وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.