الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ، استقرارا ملحوظا بختام حركة تعاملات الأسبوع المنتهى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بالبنوك اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

وتستعرض فيتو آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

وترصد "فيتو" سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

-  50.74 جنيه للشراء.
- 50.87جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.74 جنيه للشراء.
- 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- 50.74 جنيه للشراء.
- 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.74 جنيه للشراء.
- 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.74 جنيه للشراء.
- 50.84 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى cib البنك الأهلى المصرى البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنك المركزي والبنوك المصرية السعر الرسمي للدولار في مصر المركزي المصري سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى بنك قطر

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد تراجعات عنيفة، سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

الدولار والذهب ينخفضان معا ما الأسباب ؟ خبراء: عودة الثقة في الأسواق المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك وهدوء التوترات العالمية أبرز الأسباب

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

رسميًا خالد البلشي نقيبًا للصحفيين (فيديو وصور)

الكيلو يصل لـ 420 جنيها، أسعار أغلى الفواكه في السوق المصرية

البلشي يتقدم بـ 800 صوت على أبرز منافسيه عبد المحسن سلامة ويقترب من مقعد نقيب الصحفيين

منها مضادات حيوية وأدوية أطفال، هيئة الدواء تحذر من 21 مستحضرا خلال 2025

القبض على عادل شكل على ذمة إحدى القضايا بالإسكندرية

تفاصيل تعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان

لوسي أثناء تكريمها بـ الكاثوليكي: "مش عارفة بترعش ليه يمكن علشان رقاصة"

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين والفرج القريب

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة وأنواعه

دعاء يوم الجمعة لنصرة فلسطين وأهلها.. ردده الآن

المزيد
الجريدة الرسمية