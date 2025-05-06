الثلاثاء 06 مايو 2025
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اقتصاد

البنك الفيدرالي الأمريكي يجتمع اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة

رئيس الفيدرالى الأمريكى،
رئيس الفيدرالى الأمريكى، فيتو

البنك الفيدرالى الأمريكى، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكى اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعها اليوم وغدا الأربعاء؛ لحسم مصير سعر الفائدة على الدولار وسط تفاقم مخاوف حرب ترامب الجمركية على زيادة الضغوط التضخمية بأمريكا. 

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الفيدرالى الامريكى - فيتو 
الفيدرالى الأمريكى، فيتو 


الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة في ثاني اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالى الأمريكى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها الماضي، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بعد تراجع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر فبراير الماضي.

بيانات التضخم الأمريكية

وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية، فى مارس الماضي، قد أظهرت تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، هذا الانخفاض الذي جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند 3%، يعيد تشكيل النقاش حول سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

 

 

انخفاضًا في أسعار العديد من السلع والخدمات

ومع تراجع التضخم، يشهد المواطنون الأمريكيون انخفاضًا في أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يعزز القوة الشرائية للأسر ويدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم قرارات الفيدرالي خلال الاجتماع الجارى ليتحول من رفع الفائدة إلى تبني سياسة أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي.

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جيروم باول - فيتو 
جيروم باول، فيتو 

خفض سعر الفائدة لتقليل التكلفة على القطاع الخاص 

جدير بالذكر أن ترامب يطالب مرارا المركزي الأمريكي بسرعة خفض سعر الفائدة لتقليل التكلفة على القطاع الخاص وزيادة الإنتاج مقللا من مخاوف زيادة التضخم، وتؤدي الرسوم الجمركية على واردات 185 دولة إلى تحمل المواطن الأمريكي هذه الزيادة على السلع الاستهلاكية والخدمات وهو ما ينعكس على زيادة معدل التضخم. 
وتتراوح الرسوم الجمركية بين 10% إلى 47% باستثناء الصين التي تم رفعها إلى 145% لترد الصين برفع الرسوم على أمريكا بنسبة 125%، وهو ما يشعل الصراع التجاري العالمي بين أكبر قوتين اقتصادتين بالعالم.

 

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