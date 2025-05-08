أخبار مصر اليوم.. السيسي يشارك في حفل عشاء بوتين.. وتوجيه عاجل من الازهر الي الهند وباكستان.. ورد عاجل من محافظة القاهرة حول وجود حريق ببنك القاهرة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس بوتين، اليوم، تكريما لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكري الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، إلى ضبط النفس والتهدئة، وعدم الانزلاق إلى آتون حرب تهدِّد أمن واستقرار بلادهم وشعوبهم والعالم.

مجلس حكماء المسلمين يدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والتفاهم

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل، والتحلِّي بالحكمة وتغليب لغة الحوار والتفاهم والعمل على التوصل إلى حل سلمي وتجنيب المنطقة عوامل التوتر، وترسيخ قيم التعايش بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين الجارتين نحو الاستقرار والازدهار.

ومن جانبه كتب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أدعو الجارتين الهند وباكستان للتحلِّي بالحكمة، وتغليب لغة الحوار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التَّصعيد، وعدم استخدام الموارد الطبيعيَّة المشتركة بين الدول أداةً لتأجيج الصراعات والتعصب، ونهيب بسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات، فعالمنا اليوم لا يحتمل مزيدًا من الحروب والصراعات"

نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق الجارى السيطرة عليه بمنطقة الأزبكية، نشب بمبنى بنك القاهرة.

وتؤكد محافظة القاهرة أن الحريق الجارى السيطرة عليه حاليًا ب ١٢ شارع راتب باشا بالازبكية نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الادارية المكون من أرضي و١١ دور متكرر

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.

اعدت الهيئه القوميه للسكك الحديديه تقرير المفصل لحادث تصادم قطار الضبعة بلودر

حادث قطار الضبعة

حادث قطار الضبعه شرق محطة الروسيات غرب الحمام الكيلو 70 اصطدام القطار بلودر مما أدي الي وفاة سائق اللودر

وكشف التقرير ان قائد اللودر قام بعبور شريط السكك الحديديه اثناء قدوم القطار من مكان غير معد غير معد للعبور فتفاجا قاعده القطار اللودر وحاول توقف ولم يتمكن الامر الذي ادى الى تصادم القطار باللودر ووفاه قائد اللودر وطالبت الهيئه القوميه للسكك الحديديه قائده السيارات واللوادر توخي الحذر وعدم عبور شريط السكك الحديديه الا من الاماكن المخصصه.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة غدا تضرب البلاد وتستمر حتى الأحد المقبل.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نظمت وزارة الصحة والسكان مؤتمرا علميا تزامنا مع اليوم العالمي للربو الشعبي واليوم العالمي لمكافحة التبغ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، والجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، وبحضور نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

أهم التجارب العلمية والمعرفية ووسائل التشخيص والعلاجات الحديثة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر ناقش جهود الوزارة والمنظمات المصرية والدولية في مكافحة التدخين وأمراض الصدر، وأهم التجارب العلمية والمعرفية ووسائل التشخيص والعلاجات الحديثة، كما تناول شرح مفصل عن أمراض الصدر وأنواعها وأسبابها التي تؤثر على الصحة العامة للإنسان.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القوائم المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية، هي كفر الشيخ وبني سويف والغردقة ومطروح والعريش.

لتبدأ مرحلة تقديم الطعون من الأحد 11 مايو وحتى الاثنين 12 مايو.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، تجتمع لجنة اختيار القيادات الجامعية، للبت في الطعون المقدمة على المتقدمين للترشح، ثم تعلن القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة كل جامعة، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة في نفس اليوم.

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