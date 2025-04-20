5 رؤساء جامعات حكومية يستعدون لمغادرة مناصبهم، تفاصيل

يستعد 5 رؤساء جامعات حكومية، هي العريش ومطروح وكفر الشيخ والغردقة وبني سويف، لمغادرة مناصبهم، بسبب انتهاء مدد رئاستهم القانونية، أو بلوغهم سن المعاش.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب الترشح على رئاسة تلك الجامعات، ووجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، خطابات رسمية لرؤسائها، يطالبهم خلالها بالإعلان على المواقع الرسمية للجامعات عن فتح باب الترشح.

وتحدد الخطابات جدولًا زمنيا يبدأ بتقديم طلبات الترشح في 3 مايو المقبل، وتقديم الطعون، وينتهي بتسليم الأوراق للجنة في 13 مايو.

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة بني سويف

وأعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عن فتح باب الترشح لمن يرغب في رئاستها، في 3 مايو المقبل، حيث تنتهى فترة رئاسته للجامعة في 1 يونيو 2025 لبلوغه السن القانونية.

وتولى الدكتور منصور حسن رئاسة جامعة بني سويف لفترة ثانية، في أكتوبر 2021، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قد صدر القرار الجمهوري الأول برئاسته لجامعة بني سويف، في نوفمبر 2017.

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ

وتستعد جامعة كفر الشيخ لإعلان فتح باب الترشح على رئاستها، بعد بلوغ رئيسها الحالي الدكتور عبد الرازق الدسوقي السن القانونية.

وشغل الدسوقي منصب رئيس جامعة كفر الشيخ منذ أغسطس 2019، بقرار جمهوري خلفا للدكتور ماجد القمري، بعد أن كان نائبا لشئون التعليم والطلاب.

وفي يناير 2023، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لرئاسة الجامعة، ولم يترشح على المنصب سوى الدسوقي، ليصدر له قرار جمهوري جديد برئاسة الجامعة لفترة ثانية.

فتح باب الترشح على رئاسة جامعة مطروح

أخطر المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، في خطاب رسمي، بالإعلان عن فتح باب الترشح على رئاسة الجامعة.

وتولى الدكتور مصطفى النجار رئاسة جامعة مطروح بقرار جمهوري في سبتمبر 2019، بعد أن كان يشغل منصب القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ويعتبر أول رئيس لجامعة مطروح بعد استقلالها عن جامعة الإسكندرية، حيث شغل الدكتور محمد إسماعيل عبده منصب القائم بعمل رئيس الجامعة قبله وليس رئيسا فعليا لها.

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الغردقة لأول مرة

وتستعد جامعة الغردقة، المنصلة حديثا عن جامعة جنوب الوادي، لفتح باب الترشح على رئاستها للمرة الأولى.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قد أصدر قرارا بتولي الدكتور محفوظ أبو الفضل منصب القائم بعمل رئيس الجامعة في سبتمبر الماضي، عقب الإعلان عن استقلال الجامعة.

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة العريش

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب الترشح لرئاسة جامعة العريش، والتي يتولى رئاستها الآن الدكتور حسن الدمرداش.

وكان قد صدر للدمرداش قرار جمهوري برئاسة الجامعة، في مارس 2021، ليكون خلفا للدكتور سعيد لافي الذي أصدر له الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق قرارا بالقيام بعمل رئيس الجامعة.

وكان الدمرداش يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



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