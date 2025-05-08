حرب الهند وباكستان، انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن انفجارات هزت مطار مدينة جامو في كشمير الهندية.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الخميس: نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين على العدوان الهندي".

باكستان تتعهد بالرد على العدوان الهندي

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: نتصرف بطريقة مسؤولة رغم الاستفزازات ونمارس ضبط النفس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال وزير الدفاع الباكستاني، إن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود.

وأضاف وزير دفاع باكستان: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.



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