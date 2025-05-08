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أخبار مصر

موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتنتهي في هذا الموعد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة غدا تضرب البلاد وتستمر حتى الأحد المقبل.

حالة الطقس غدا الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود  طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  والجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:24

 

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