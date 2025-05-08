الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس اليوم الخميس 8-5- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الخميس 8-5- 2025 بوادي النطرون


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  22

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24.

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