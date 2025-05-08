دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، إلى ضبط النفس والتهدئة، وعدم الانزلاق إلى آتون حرب تهدِّد أمن واستقرار بلادهم وشعوبهم والعالم.

مجلس حكماء المسلمين يدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والتفاهم

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل، والتحلِّي بالحكمة وتغليب لغة الحوار والتفاهم والعمل على التوصل إلى حل سلمي وتجنيب المنطقة عوامل التوتر، وترسيخ قيم التعايش بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين الجارتين نحو الاستقرار والازدهار.

ومن جانبه كتب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أدعو الجارتين الهند وباكستان للتحلِّي بالحكمة، وتغليب لغة الحوار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التَّصعيد، وعدم استخدام الموارد الطبيعيَّة المشتركة بين الدول أداةً لتأجيج الصراعات والتعصب، ونهيب بسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات، فعالمنا اليوم لا يحتمل مزيدًا من الحروب والصراعات".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن انفجارات هزت مطار مدينة جامو في كشمير الهندية.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الخميس: نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين على العدوان الهندي".

باكستان تتعهد بالرد على العدوان الهندي

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: نتصرف بطريقة مسؤولة رغم الاستفزازات ونمارس ضبط النفس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال وزير الدفاع الباكستاني، إن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود.

وأضاف وزير دفاع باكستان: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

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