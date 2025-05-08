الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

أول صورة من مشاركة السيسي في حفل عشاء بوتين للرؤساء المشاركين باحتفالات عيد النصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس بوتين، اليوم، تكريما لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكري الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس  إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فلاديمير بوتين

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