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الصحة: إحالة مدير مستشفى غرب أسوان للشئون القانونية للتقصير في أداء العمل

د.عمرو قنديل، فيتو
د.عمرو قنديل، فيتو

 قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، تزامنًا مع تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بالإضافة إلى 60 مشرفا من جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة، وذلك على مدار يومين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالخدمة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات والوقوف على تحديات العمل والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

 

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بتفقد مستشفى الصدر بأسوان، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ وجاهزية الفريق الطبي لاستقبال الحالات وكذلك تفقد العيادات الخارجية، وتفقد قسم الأشعة كما تفقد نائب الوزير توافر الأدوية بالصيدلية ومخزن الأدوية وتفقد الأقسام الداخلية واستمع للمرضى بغرف الإقامة الداخلية، وتعرف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية.

 

إحالة مدير المستشفى إلى الشئون القانونية للتقصير في أداء العمل

 كما تفقد قسم الرعاية المركزة وتأكد من مدى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات وتفقد أيضا سكن الأطباء المقيمين وأثنى نائب الوزير على التزام الفريق الطبي بالمستشفى.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى الأورام بأسوان حيث تفقد قسم الاستقبال واستمع للمرضى المتواجدين ومدى رضاءهم عن الخدمة الطبية، ثم تفقد توافر المستلزمات والأدوية كما تفقد قسم الأشعة، وكذلك تفقد "قنديل" قسم علاج اليوم الواحد وقسم الرعاية المركزة وأثنى على أداء الفريق الطبي وتقدم بالشكر لمدير المستشفى للأداء المتميز للفريق الطبي.

كما قام "قنديل" بزيارة مستشفى غرب أسوان، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتلاحظ وجود عجز بالمستلزمات والأدوية، كما تفقد توافر اللقاحات والأمصال العلاجية بالصيدلية، وكذلك تفقد العيادات الخارجية، واستمع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدا على توفير جميع الخدمات الطبية الأساسية لأهالي المنطقة.

وبتفقد "قنديل" عيادة الأسنان أوصى بإجراء صيانة دورية لكرسي الأسنان، مطمئنا على توافر كافة الأدوية والمستلزمات، وتفقد قسم الأشعة وتبين تضاعف اعداد التردد،  وتفقد وحدة الغسيل الكلوي ومحطة المياه التابعة لها وأوصى بسرعة إجراء الصيانة اللازمة بشكل فوري وبنهاية الزيارة أوصى "قنديل" بإحالة مدير المستشفى إلى الشئون القانونية للتقصير في أداء العمل.


وأضاف «عبدالغفار» أن الزيارة تضمنت المرور على مركز رعاية أول أسوان، حيث قام «قنديل» بتفقد الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي، كما قام بتفقد عيادات طب الأسرة والأطفال وتنظيم الأسرة وعيادة الشباب والمراهقين والصيدلية، حيث أكد على توفير جميع الأدوية وشدد على ضرورة تنشيط التردد على العيادات وعيادة الأسنان.

كما تفقد نائب الوزير أعمال المبادرات الصحية وأكد على توفير جميع الكواشف والتحاليل وضرورة متابعة الحالات المكتشفة كما تفقد إجراءات صرف الألبان وتوافرها وأوصى بضرورة التوعية بأهمية التشجيع على الرضاعة الطبيعية وتبين خلال الزيارة وجود أجهزة طبية غير مستغلة، وأوصى بإعادة توزيعها على عيادات أخرى، ثم قام نائب الوزير بتفقد سكن الأطباء بالمركز، وقام بزيارة دار المعثور عليهم وتفقد مدى الاستعداد لاستقبال الأطفال، حيث اطمئن على تقديم الرعاية الطبية للأطفال وأثنى على أداء الفريق العامل بالدار.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أجرى زيارة إلى وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان، حيث تفقد العيادات وتوافر الأدوية والطعوم الروتينية وتفعيل جلسات التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، حيث أوصى بضرورة متابعة الأطفال المتخلفين عن جرعات التطعيم، ووجه «قنديل» بمجازاة المراقب الصحي المتغيب عن الحضور وتابع المتابعات الدورية للأطفال والأمهات الحوامل وتوافر الأدوية اللازمة بالصيدلية.

وفي ختام زيارته، عقد نائب الوزير اجتماعين لمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية برئاسته وبحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الإشرافي بالوزارة والمديرية.

 

تلافي السلبيات المرصودة بالمستشفيات

 وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة وعلى مستوى المستشفيات، وأوصى نائب الوزير باستبعاد مدير إدارة المستشفيات لضعف الإشراف والمتابعة ومجازاة مدير إدارة الكلى بخصم شهر من الحافز ومجازاة كل من مسئولي الترصد بمستشفى صدر أسوان وصدر إدفو لضعف الأداء، وأمهل فريق الإشراف بالمديرية شهرا واحدا لتلافي جميع السلبيات الخاصة بالمستشفيات على أن يتم عمل جدول مرور يومي لجميع فرق الإشراف حتى يتم تلافي السلبيات المرصودة بالمستشفيات.

وعلى مستوى الإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأولية أحال «قنديل» مسئول الأمومة والطفولة بإدارة كوم إمبو للتحقيق بسبب ضعف الإشراف والمتابعة ومجازاة مسئول المبادرات الصحية بإدارة إدفو شرق بخصم شهر، وأوصى بتفعيل سجل الزيارات الإشرافية في جميع الوحدات الصحية، وكذلك عمل جدول مرور يومي لمدة شهر لجميع مشرفين الإدارات الصحية.

وفيما يخص إدارات الطب الوقائي أوصى نائب الوزير بعمل اجتماع أسبوعي لمديري الوقائي ومسئولي الترصد بالإدارات الصحية لإعادة التدريب على جميع الأنشطة الوقائية بمعرفة مدير الطب الوقائي بالمديرية.

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 وعن الملاحظات الخاصة بمكاتب الصحة أوصى «قنديل» بإحالة المخالفين للتحقيق وأوصى بسرعة تلافي جميع سلبيات إدارة صحة البيئة ومجازاة مراقب الصرف بالمديرية بخصم شهر من الحافز ومكافأة فريق صحة البيئة بإدارة ادفو غرب للتميز في أداء العمل، كما أوصى بسرعة توفير القوى العاملة للمعمل المشترك واصلاح الأجهزة المعطلة، وفيما يخص المتوطنة أوصى نائب الوزير باستبعاد مدير إدارة المتوطنة للقصور في الإشراف والمتابعة، وإعطاء مهلة شهرًا واحدًا لتلافي جميع السلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارة.

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