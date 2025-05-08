الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تعد تقريرا عن حادث قطار الضبعة

قطار
قطار
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اعدت الهيئه القوميه للسكك الحديديه تقرير المفصل لحادث تصادم قطار الضبعة  بلودر 

حادث قطار الضبعة 

حادث قطار الضبعه شرق محطة الروسيات غرب الحمام الكيلو 70 اصطدام القطار بلودر مما أدي الي وفاة سائق اللودر

وكشف  التقرير ان قائد اللودر قام بعبور شريط السكك الحديديه اثناء قدوم القطار من مكان غير معد غير معد للعبور فتفاجا قاعده القطار اللودر وحاول توقف ولم يتمكن الامر الذي ادى الى تصادم القطار باللودر ووفاه قائد اللودر وطالبت الهيئه القوميه للسكك الحديديه قائده السيارات واللوادر توخي الحذر وعدم عبور شريط السكك الحديديه الا من الاماكن المخصصه

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