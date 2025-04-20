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جامعات فتحت باب التقديم المبكر للعام الدراسي 2025 - 2026، طريقة وخطوات التسجيل

التقديم المبكر للجامعات
التقديم المبكر للجامعات الخاصة والأهلية
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قررت بعض الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي 2025/ 2026، لطلاب الشهادات المختلفة، الثانوية العامة، أو الشهادات العربية والأجنبية.

من بين هذه الجامعات، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية الدولية، جامعة المستقبل، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر الدولية، جامعة باديا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة المصرية الصينية، جامعة النهضة، جامعة النيل، جامعة نيو جيزة، جامعة سيناء، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة هليوبوليس، جامعة زويل، جامعة الريادة، جامعة مايو.

ومن الجامعات الأهلية التي فتحت باب التقديم المبكر للطلاب هذا العام، جامعة الجلالة الاهلية، جامعة القاهرة الجديدة الأهلية.

ويعتبر التقديم المبكر للجامعات، حجز مسبق للأماكن المتاحة بها، لكنه لا يعني قبول الطالب من عدمه، حيث يحدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025.

طريقة التسجيل في التقديم المبكر للجامعات الخاصة والأهلية

لكل جامعة خاصة أو أهلية موقع رسمي، تتلقى من خلاله طلبات التسجيل للالتحاق بها، من خلال عدة خطوات نرصدها في هذا التقرير.

  • يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها
  • يقوم الطالب بملء بياناته الشخصية المطلوبة على الموقع
  • يختار الطالب الكلية أو التخصص الذي يرغب في الالتحاق به.
  • يرفع الطالب الأوراق والمستندات المطلوبة منه على الاستمارة التي يقوم بملئها على موقع الجامعة
  • يسدد الطالب قيمة استمارة التسجيل الخاصة به إلكترونيا
  • ثم يقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة في حالة قبوله عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة
  • في حالة قبول الطالب بالجامعة ترسل له رسالة نصية عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، بالقبول وضرورة الحضور للجامعة.
  • يقوم الطالب بسداد القسط الأول من المصروفات.
  • في حالة تأخر الطالب عن الحضور خلال أسبوع من استلام رسالة الجامعة تلغى فرصته في القبول.

علما بأن الجامعات الخاصة والأهلية تختار المقبولين وفقا للمجموع الأعلى في شهادة الثانوية العامة. 

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