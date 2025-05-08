الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات يعلن القوائم المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القوائم المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية، هي كفر الشيخ وبني سويف والغردقة ومطروح والعريش.

 لتبدأ مرحلة تقديم الطعون من الأحد 11 مايو وحتى الاثنين 12 مايو.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، تجتمع لجنة اختيار القيادات الجامعية، للبت في الطعون المقدمة على المتقدمين للترشح، ثم تعلن القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة كل جامعة، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة في نفس اليوم.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم تحديد موعد المقابلات الشخصية مع المرشحين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة للبت في الطعون المقدمة ضدهم إن وجدت.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

 وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 اسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح عدد 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

 

الجدول الزمني لاختيار رؤساء الجامعات الجدد

وحدد المجلس الجدول الزمني لاختيار رؤساء تلك الجامعات الجدد بمدد محددة تبدأ بفتح باب الترشح في فترة تبدأ من 3 مايو المقبل، وحتى 8 مايو بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات جامعة القاهرة رئاسة 5 جامعات حكومية رؤساء الجامعات لجنة إختيار القيادات

مواد متعلقة

التعليم العالي: القومي للبحوث يطلق سلسلة "صحتك في الامتحانات" لدعم صحة الطلاب

ننشر الخريطة الكاملة للجامعات التكنولوجية

"أير كاب" العالمية تسعى لتعميق شراكتها مع مصر للطيران

جامعة عين شمس ورئيس "الهيئة القومية" يشهدان إطلاق مبادرة "بداية" لضمان جودة التعليم

مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك

معهد بحوث البترول: مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث والتنمية المستدامة

جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام

وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لمجلس التخطيط بأكاديمية البحث العلمي

الأكثر قراءة

من حفظة القرآن الكريم، تفاصيل صادمة في وفاة الطفل أدهم بطلق ناري على يد زملائه

الدقيقة الفارقة، التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة وفاة طالبة الزقازيق

لجنة التظلمات تعلن قرارها بشأن مباراة القمة

أول صورة من مشاركة السيسي في حفل عشاء بوتين للرؤساء المشاركين باحتفالات عيد النصر

موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتنتهي في هذا الموعد

استهل كلمته بالسلام، معلومات عن روبرت بريفسوت بابا الفاتيكان الجديد

انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا للفاتيكان

الضوابط الجديدة لنتيجة مسابقات وظائف المعلمين المساعدين (انفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الضوابط الجديدة لنتيجة مسابقات وظائف المعلمين المساعدين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالنجاة من المخاطر

ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟، الإفتاء ترد

علي جمعة: السيرة النبوية هي التطبيق العملي المعصوم للقرآن

المزيد
الجريدة الرسمية