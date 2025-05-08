الأعلى للجامعات يعلن القوائم المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القوائم المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية، هي كفر الشيخ وبني سويف والغردقة ومطروح والعريش.

لتبدأ مرحلة تقديم الطعون من الأحد 11 مايو وحتى الاثنين 12 مايو.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، تجتمع لجنة اختيار القيادات الجامعية، للبت في الطعون المقدمة على المتقدمين للترشح، ثم تعلن القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة كل جامعة، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة في نفس اليوم.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم تحديد موعد المقابلات الشخصية مع المرشحين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة للبت في الطعون المقدمة ضدهم إن وجدت.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.

نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.

نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.

وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 اسطوانات مدمجة أو فلاشات.

وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 اسطوانات مدمجة أو فلاشات. ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.

يقدم المرشح عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.

يقدم المرشح عدد 1 صورة شخصية حديثة له.

ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

الجدول الزمني لاختيار رؤساء الجامعات الجدد

وحدد المجلس الجدول الزمني لاختيار رؤساء تلك الجامعات الجدد بمدد محددة تبدأ بفتح باب الترشح في فترة تبدأ من 3 مايو المقبل، وحتى 8 مايو بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.