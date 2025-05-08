الخميس 08 مايو 2025
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محافظ القاهرة يتفقد حريق شركة أدوية بالأزبكية

حريق الازبكية، فيتو
حريق الازبكية، فيتو
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يشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في الدورين الأول والثاني من مقر الشركة  القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و١١ دور بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

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وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء 

 

 

 وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة اخماد حريق السيطرة علي الحريق د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شارع راتب باشا قوات الحماية المدنية

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