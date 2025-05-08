محافظ القاهرة يتفقد حريق شركة أدوية بالأزبكية

يشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في الدورين الأول والثاني من مقر الشركة القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و١١ دور بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى.

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