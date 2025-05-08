الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

السوداني يبحث مع أردوغان تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا

السوداني وأردوغان،
السوداني وأردوغان، فيتو

 توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوقيع عدد من مذكّرات التفاهم في مجالات متعددة.

 

إردوغان يزور بغداد منتصف العام الجاري

وقال مصدر حكومي لوسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إن الزيارة ستمهد لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى زيارة بغداد في منتصف العام الجاري.
وأكد المصدر أن أبرز الملفات المطروحة على طاولة السوداني وأردوغان، هي تأمين الحدود المشتركة بين العراق وكل من سوريا وتركيا، وملف "طريق التنمية" وربط الكهرباء وزيادة الحصص المائية مع قدوم فصل الصيف.

الإدارة الجديدة في سوريا وآلية التعاطي معها

وأوضح أن "الزيارة ستناقش القضايا الإقليمية، وما يتعلق بالإدارة الجديدة في سوريا وآلية التعاطي معها وفق المجريات الحالية في المنطقة"، مشيرا إلى أن الزيارة سيتخللها مباحثات مع أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، تتناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف التعاون الأمني، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وأفاد بأنه من بين الملفات الأخرى أيضا، بحث قضية عناصر حزب "العمال" الكردستاني على الأراضي العراقية، وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي، فضلا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين بغداد وأنقرة في الملفات الإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق مصالح شعوب المنطقة.

مبادرة تركيا خالية من الإرهاب

يشار إلى أن شمال العراق يعد مقرا للقيادات العليا لحزب العمال الكردستاني، في حين تنتشر وحدات حماية الشعب، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.
وأُطلقت، العام الماضي، مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، واستجابة لدعوته، أصدر عبد الله أوجلان رسالة إلى حزبه دعاه فيها إلى حل نفسه.

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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تركيا

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