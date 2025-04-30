الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

أردوغان: إسرائيل تريد نقل حربها في فلسطين ولبنان إلى سوريا

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي استفزاز لا يمكن القبول به.

وأضاف الرئيس التركي أن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد.

 وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أردوغان: نركز على إعادة إعمار سوريا وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأضاف أردوغان: لم يُسمح من جانب الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ شهرين وأولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار.

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إسرائيل إعادة إعمار سوريا الاحتلال الإسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دولة الإحتلال سوريا

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