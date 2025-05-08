أردوغان: حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدا وسيتخلى عن السلاح

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تجاوز كل المعيقات والعقبات، و"حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدًا، وسيتخلى العمال الكردستاني عن السلاح".

حجب حساب عمدة إسطنبول المعتقل

وعلى الجانب الآخر أصدرت السلطات التركية اليوم قرار بحجب حساب عمدة إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، من على منصات التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الخميس.

ووفق وسائل إعلام تركية، فعند محاولة الدخول إلى حساب إمام أوغلو، تظهر رسالة مفادها “تم حجب الحساب داخل حدود تركيا استجابة لطلب قانوني”.

ومن جانبه استنكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، جوكهان جونايدن، حجب حساب إمام أوغلو حيث قال خلال تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس “غدا ستُفتح ملايين الحسابات لعمدة إسطنبول على منصة إكس. لن تُذكر الشجاعة في سجلهم، فهذا أمر منتهي منذ زمن. عار عليكم”.

إمام أوغلو يقبع خلف القضبان

وحول سبب حجب حساب عمدة إسطنبول، أصدر مركز مكافحة المعلومات الخاطئة بيانا ذكر خلاله أن إمام أوغلو يقبع خلف القضبان بالوقت الراهن وأن المشاركات التي تُنشر ليس هو من ينشرها، مشيرا إلى التقدم بطلب إلى اتحاد مقدمي الخدمات لحجب الحساب لحين انتهاء فترة حبسه بسبب إضراره بالنظام العام.

وقال البيان أيضا: وعقب دراستها للطلب، قضت الدائرة الثامنة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بحجب حساب إمام أوغلو، بالأخذ في عين الاعتبار أنه ليس بالإمكان من الناحية الفنية حجب الوصول للمحتوى المخالف بدون إصدار قرار بحجب الحساب كليا.

حجب حساب إمام اوغلو كليا لتضمنه منشورات تشكل ترويجا لتشكيل عصابي

وبدورها، ذكرت نيابة إسطنبول في بيانها حول الأمر أنه تقرر حجب حساب إمام اوغلو كليا لتضمنه منشورات تشكل ترويجا لتشكيل عصابي قام بتشكيله وللأنشطة محط تحقيق آخر بما يشكل جرما سيخالف المادة 214 من قانون العقوبات التركي.

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