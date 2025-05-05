أردوغان فى اتصال هاتفى مع ترامب: الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات كارثية

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالات هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لبحث الأوضاع الإنسانية فى غزة.

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ترامب

وتابعت الرئاسة التركية: إن أردوغان أبلغ ترامب، أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال مع ترامب، على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة من دون انقطاع.

أردوغان يؤكد لترامب العمل على حماية وحدة أراضى سوريا

كما أكد أردوغان لنظيره الأمريكى، أن تركيا تبذل جهودا لحماية وحدة أراضي سوريا وضمان استقرارها.

غزة، فيتو

وكان أدروغان أكد فى تصريحات سابقة له اليوم، أن الهلال الأحمر التركي لم يترك الفلسطينيين في غزة لوحدهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن الهلال الأحمر التركي مد يد العون خلال العام الماضى، إلى 33 مليون شخص داخل البلاد، وإلى أكثر من 14 مليون شخص في دول أخرى.

وأضاف خلال المؤتمر العام للهلال الأحمر التركي اليوم، أن "الهلال الأحمر التركي لم يترك أبدا إخواننا في غزة بمفردهم منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الوحشية في 7 أكتوبر 2023".

وشدد أردوغان، على أن الهلال الأحمر التركي قدّم المساعدة لآلاف الجنود منذ الحرب الروسية العثمانية، مرورا بالحرب العالمية الأولى وليس انتهاء بمعارك الاستقلال التركية بين عامي 1919 - 1923 و"عملية السلام" في قبرص عام 1974.

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