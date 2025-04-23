أول تعليق من أردوغان على زلزال إسطنبول (فيديو)

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية اليوم الأربعاء أن زلزالا بقوة 6.2 ضرب في مدينة اسطنبول، أعقبه هزات ارتدادية كان آخرها بقوة 4.9 درجات.

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات

وذكرت الهيئة إن هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر كان مركزها في بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري التابعة لمحافظة إسطنبول، على عمق 6.99 كيلومتر تحت سطح الأرض كانت قد سجلت أولا.

وقالت إنه بينما شعر السكان في المحافظات المجاورة بالهزة الأولى، وقع زلزال آخر بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل سيليفري، وقد بلغ عمق هذا الزلزال 6.92 كيلومتر، وما زالت الهزات الارتدادية مستمرة في المنطقة، وكان آخرها هزة بقوة 4.9.

تحذير بعدم الاقتراب من المباني غير الآمنة

وجهت الهيئة تحذيرا للمواطنين بعدم الاقتراب من المباني غير الآمنة أو دخولها في أعقاب الزلزال.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أننا نتابع التطورات الخاصة بالزلزال مع فرقنا".

بالفيديو: في اسطنبول.. حالة هلع والسكان هربوا إلى الشوارع بعد الهزة pic.twitter.com/2gEYqiYppQ — Future TV:: News (@futuretvnews) April 23, 2025

الجهات المعنية قد بدأت فعليا بعمليات المسح الميداني

وأصدر وزير الداخلية علي يركايا بيانا أكد فيه أن فرق هيئة AFAD والجهات المعنية قد بدأت فعليا بعمليات المسح الميداني.

وقد انتشر على منصة "إكس"، مقاطع فيديو وثقت لحظة وقوع الزلزال، وحالة الهلع بين السكان الذين هربوا إلى الشوارع.

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