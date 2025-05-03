السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إرسال مساعدات ومعدات للدروز في سوريا

الدروز في سوريا،
الدروز في سوريا، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: إن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نقلت مساعدات ومعدات للدروز في السويداء بسوريا.

 

إسرائيل تنقل مساعدات ومعدات للدروز في سوريا

وقال المصدر الأمني في حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية: إن قرار إرسال المساعدات للدروز في السويداء اتخذ بموافقة القيادة السياسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم السبت: هاجمنا 12 طائرة حربية وقصفنا عشرات البنى التحتية والوسائل القتالية في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقارير إخبارية، برصد تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء درعا جنوبي سوريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لمنع دخول "قوات معادية" للقرى الدرزية في جنوبي سوريا.

 

إسرائيل تلعب بورقة الدروز لتقسيم سوريا 

ويأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها  واحتلالها لأراضي بدمشق.

وفي السياق ذاته طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، أمس، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

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إسرائيل سوريا الدروز

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