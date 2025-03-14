الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

المجلس العسكري السوري في السويداء يدعم موقف حكمت الهجري ضد الشرع

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أعلن المجلس العسكري السوري فى السويداء، اليوم، دعمه لموقف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري، إزاء رفضه التعامل مع نظام دمشق الجديد الذي يقودها أحمد الشرع.

بيان المجلس العسكري السوري في السويداء

وقال المجلس العسكري السوري في السويداء، عبر حسابه على "فيسبوك"، مساء الخميس: "نؤكد تبنينا المطلق لقرارات الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري وتمسكنا الثابت برفض أي تعاون مع الحكومة القائمة في دمشق، التي تعتمد على دستور متشدد، إلا في حال تطبيق قرارات تضمن حقوق جميع المكونات السورية وحماية حقوق كل الطوائف في سوريا".

الشيخ حكمت الهجري، فيتو
الشيخ حكمت الهجري، فيتو

وأضاف المجلس: "نرفض أي تعدٍّ على حقوقنا، ونؤكد رفضنا الاعتماد على النظام المركزي في إدارة شؤوننا. اللامركزية والتعددية في دستور البلاد هي مطلبنا وأبناء كل منطقة هم الأجدر بإدارة مناطقهم بأنفسهم".

الشيخ حكمت الهجري يرفض التعامل مع نظام أحمد الشرع

كما أكد المجلس العسكري فى السويداء، أن "حماية المحافظة واجب علينا، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي هجمات أو اعتداءات تُشن ضدنا".

وكان من أهداف المجلس، الذي أسس في فبراير، "الدفاع عن الدروز في السويداء".

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الشيخ حكمت الهجري أنه "لا وفاقَ ولا توافقَ مع السلطات في دمشق"، معتبرا أن حكومة دمشق متطرفة بكل معنى الكلمة، وهي حكومة مطلوبة للعدالة الدولية".

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