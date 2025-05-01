الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا

وزير جيش الاحتلال،
وزير جيش الاحتلال، فيتو

قال  وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا.

إسرائيل تلعب بورقة الدروز لتقسيم سوريا 

ويأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها  واحتلالها لأراضي بدمشق

وفي السياق ذاته طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

الحكومة لا تقتل شعبها

وقال الهجري: "لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، فالحكومة لا تقتل شعبها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"القتل الجماعي الممنهج" الذي تشهده بعض المناطق السورية، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم ضد المدنيين. 

ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري

وأكد الهجري أن ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري، بل يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن استغاثات الأهالي المتكررة لم تلقَ حتى الآن استجابة من المجتمع الدولي.

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إسرائيل سوريا الدروز

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