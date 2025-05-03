السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: هاجمنا 12 طائرة حربية وقصفنا عشرات البنى التحتية في سوريا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا

 قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم السبت: هاجمنا 12 طائرة حربية وقصفنا عشرات البنى التحتية والوسائل القتالية في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقارير إخبارية، برصد تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء درعا جنوبي سوريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لمنع دخول "قوات معادية" للقرى الدرزية في جنوبي سوريا.

 

إسرائيل تلعب بورقة الدروز لتقسيم سوريا 

و يأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها  واحتلالها لأراضي بدمشق.

وفي السياق ذاته طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، أمس، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

وقال الهجري: "لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، فالحكومة لا تقتل شعبها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"القتل الجماعي الممنهج" الذي تشهده بعض المناطق السورية، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم ضد المدنيين.

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إسرائيل سوريا درعا جيش الاحتلال

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جيش الاحتلال: مستعدون لمنع دخول "قوات معادية" للقرى الدرزية في جنوبي سوريا
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