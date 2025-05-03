بزعم حماية الدروز، جيش الاحتلال يدخل في مواجهة مباشرة مع النظام السوري

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ المزيد من الهجمات في سوريا، بزعم حماية المواطنين الدروز، في حال قيام أجهزة الأمن بـ"عمليات انتقامية" ضدهم.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية فإن "إسرائيل تستعد لشن مزيد من الهجمات في سوريا، تشمل أهدافًا عسكرية وحكومية، في محاولة لإيصال رسالة إلى النظام الجديد بعدم القيام بأعمال انتقامية ضد السكان الدروز".

وأضافت: "تصنف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، منطقة الدروز في جنوب سوريا كجزء من المنطقة الأمنية التي أنشأتها إسرائيل في المنطقة، وهذا قد يؤدي أيضًا إلى خطوات ملموسة لتوفير الحماية للدروز في سوريا".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، هجومًا غير عادي بالقرب من قصر الرئيس السوري أحمد الشرع، لنقل رسالة مفادها أن إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا، بحسب ما صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من الاستخبارات العسكرية وكبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابعون عن كثب ما يحدث في سوريا، وإلى جانب مهاجمة المسلحين، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل نشط على منع المسلحين من الوصول إلى القرى الدرزية في جنوب مرتفعات الجولان، وفي منطقة دمشق بوسائل مختلفة.

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