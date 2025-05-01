الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

استعدادا للهجوم الهندي الوشيك، الجيش الباكستاني يبدأ تدريبات الحرب

الجيش الباكستاني،
الجيش الباكستاني، فيتو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني يواصل تدريباته الحربية الواسعة النطاق مستعرضا قدراته العسكرية الحديثة بالتوافق مع التخطيط الاستراتيجي للحرب، في ظل استمرار التوترات مع الهند.

استعراض عسكري باكستاني 

ونقلت قناة “جيو” اليوم الخميس، عن مصادر أمنية تأكيدها، أن تدريبات الجيش الباكستاني، شملت استعراضا للأسلحة الحديثة وأساليب القتال، مضيفة أن الضباط والجنود أظهروا مهاراتهم لأقصى درجة خلال التدريبات.

 

وأوضحت المصادر الأمنية وفق القناة، أن الهدف من التدريبات العسكرية للجيش هو إظهار رد فعل قوي وحاسم على أي عدوان.

توترات كبيرة بين الهند وباكستان 

ويأتي ذلك بعد التوترات الكبيرة بين الهند وباكستان عقب الهجوم الذي استهدف عدد من السياح في الجزء الذي يقع تحت سيطرة الهند من إقليم كشمير

وكان هجوم 22 أبريل قد وقع في منطقة سياحية قرب بلدة باهالغام، وأسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 17 آخرين معظمهم من السياح الهنود.

ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني كلا البلدين في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.

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