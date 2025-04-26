الهند تعلن عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان

أعلن الجيش الهندي صباح اليوم السبت، عن تبادل جديد لإطلاق النار مع نظيره الباكستاني.

وارتفع التوتر بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، في أعقاب مقتل 26 شخصا بمنطقة سياحية في إقليم كشمير، الثلاثاء.

وقالت الهند إن عناصر باكستانية شاركت في الهجوم، لكن باكستان نفت ضلوعها.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول الأجهزة الأمنية في الهند إن هذه الجماعة، المعروفة أيضا باسم جبهة المقاومة، واجهة لمنظمات متشددة تتخذ من باكستان مقرا مثل عسكر طيبة وحزب المجاهدين.

ومنذ الهجوم، اتخذت الدولتان المسلحتان نوويا مجموعة من الإجراءات ضد بعضهما البعض، إذ علقت الهند معاهدة مياه السند المهمة وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.

وتطالب كلتا الدولتين بإقليم كشمير الجبلي، لكن كل منهما تسيطر على جزء منه فقط.

وأمس ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن باكستان ترى أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل 26 شخصا في منطقة سياحية في إقليم كشمير هذا الأسبوع، وأنها مستعدة للعمل مع المحققين الدوليين.

وقال آصف في مقابلة مع الصحيفة إن باكستان «مستعدة للتعاون» مع «أي تحقيق يجريه المفتشون الدوليون».

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