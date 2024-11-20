أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء عن مقتل 12 جنديًّا وإصابة عدد آخر في هجوم نفذ بسيارة مفخخة على موقع في شمال غرب البلاد.

مقتل 12 جنديًّا في هجوم على موقع شمال غرب باكستان





ووقع الهجوم، الذي يعد من أكثر الهجمات دموية في الأشهر الأخيرة، في منطقة بنو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا المضطرب.

وأعلنت جماعة منشقة عن طالبان باكستان، تعرف باسم "مجموعة حافظ جول بهادر"، مسؤوليتها عن الهجوم.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة، لكن مسؤولي الأمن والاستخبارات أفادوا بأن قوات الأمن تنفذ عملية تستهدف المسؤولين عن التخطيط للهجوم.

وتشهد باكستان تصاعدا مطردا في أعمال العنف منذ نوفمبر 2022، عندما أنهت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار الذي استمر عدة أشهر مع الحكومة في إسلام آباد.

ويوم الاثنين الماضي قتل 8 جنود واختطف 7 شرطيين في هجومين وقعا في شمال غربي باكستان، وتبّنت حركة طالبان باكستان مسؤولية أحدهما، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة والاستخبارات وكالة فرانس برس.

وأعلن ضابط في الاستخبارات طالبًا عدم الكشف عن هويته مقتل "8 جنود و9 مهاجمين وإصابة 7 آخرين" في هجوم أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

وأوضح أنّ الهجوم نفّذه مساء الاثنين مسلّحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أنّ "تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمرّ ساعات عدّة"، وفقا لفرانس برس.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وقالت الحركة في بيان إنّها شنّت الهجوم ردّا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

من جهة ثانية، قال ضابط كبير في الشرطة الباكستانية لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّه في هجوم منفصل "تمّ اختطاف 7 شرطيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

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