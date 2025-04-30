وزير خارجية باكستان: علي الهند معالجة مشاكلها الداخلية بدلًا من مهاجمة الآخرين

قال إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن باكستان لا علاقة لها باعتداء بهلغام في كشمير، مؤكدًا تقديم العزاء في ضحايا هذا الحادث.

وأشار إلى أن الهند تتهمهم دون أدلة لتحقيق أهداف صغيرة وهذه ليست المرة الأولى فسلوك الهند أصبح معروفا لإبعاد الأنظار عن جهود الكشميريين للوصول لحق تقرير المصير.

وتابع وزير الخارجية الباكستاني: تاريخ الهند حافل في استخدام الإرهاب لاضطهاد الكشميريين وخرق القانون الدولي.

وأضاف: الأحداث الجارية تستخدم لتحقيق مصالح حزبية داخلية في الهند، لذا نطالب بتحقيق دولي شفاف في اعتداء بهلغام في كشمير.

واختتم على الهند معالجة مشاكلها الداخلية بدل اتهام آخرين، ويجب أن يدرك الجميع أن سبب عدم الاستقرار بالمنطقة هو استمرار احتلال الهند لكشمير مشيرا أن القيادة الهندية مصممة على اتهام باكستان للاستمرار في إضعاف الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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