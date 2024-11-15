محاضرة عن التغذية العلاجية بالأحرار التعليمي بالشرقية

أكد الدكتور سامح حسين عبدالحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية، أن المستشفى أقام يوما تعليميا للأطباء جرت فيه محاضرة بقاعة التعليم الطبى المستمر بوحدة السكر،

وذلك لفريق التغذية العلاجية حيث ألقتها الدكتورة ريهام محمود حسن وكانت عن الزمالة المصرية

تغذية علاجية ESPEN Certified، وحيث كانت المحاضرة بعنوان" Medical Nutrition Therapy in Typ 1 Diabetes Mellitus "التغذية العلاجية لمرضى السكرى النوع الأول.

الأهداف التغذوية المرجوة لمرضى السكر

وتناولت المحاضرة الأهداف التغذوية المرجوة من التغذية العلاجية لمرضى السكرى النوع الأول.. وأنواع الأنسولين المختلفة مع توضيح بداية عملها وقمة عملها ومدتها وما يتناسب معها من توقيت الوجبات، كما تناولت المحاضرة كيفية عد وحساب جرامات الكربوهيدرات بالوجبة والنسبة بينها وبين وحدات الأنسولين بما يحقق المعدلات الموصى بها لسكر الدم مع المتابعة المستمرة.

ومن خلال المحاضرة دارت مناقشة بين المحاضر وأعضاء الفريق بالقسم عن موضوع المحاضرة الذى أدى إلى رفع درجة الوعى الطبي لدى الأطباء وتعد المحاضرة إحدى سلسلة من محاضرات تدريبية متتابعة تدعيما لدور المستشفيات التعليمية بالكوادر لمزيد من التقدم العلمى بالمستشفى والنجاح الدائم له.

توجيهات رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد العلمية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التى تقضى باستمرارية تدريب كوادر أطباء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و ليأخذوا دورهم الرائد فى رفع كفاء الأطقم الطبية من خلال التعليم والتدريب المستمر والمتواصل.