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نائب وزير الصحة يطمئن على حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

نائب وزير الصحة،
نائب وزير الصحة، فيتو
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توجه الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطارين بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير اطمأن على جاهزية المستشفى، وتوافر مخزون من أكياس الدم والمستلزمات والأدوية، كما اطمئن على جاهزية أجهزة الأشعة والمعامل، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة، مع تكثيف تواجد كافة الأطقم الطبي، مؤكدا توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين.

وأشار «عبد الغفار» إلى مشاركة أكثر من 40 سيارة إسعاف في نقل الحالات، في وجود فرق الانتشار السريع لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية العلاجية اللازمة، مضيفا أن إجمالي حالات الخروج من مستشفى الأحرار التعليمي بعد التحسن، بلغ 11 حالة وما زالت حالتين تحت الملاحظة.

 

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