السبت 28 سبتمبر 2024
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تنظيم يوم علمى لأطباء أسنان الأسرة بالأحرار التعليمى فى الزقازيق

يوم علمى لاطباء اسنان
يوم علمى لاطباء اسنان الاسرة بالاحرارالتعليمى

أكد الدكتور سامح حسين عبد الحميد  مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق  أنه اليوم  تم بقاعة الأسنان بالمستشفى عقد يوم علمى لـ تدريب ومناقشة علمية  لعدد من متدربي الزمالة المصرية تخصص طب أسنان الأسرة 

مدير المستشفيات التعليمية يتفقد "الأحرار التعليمي" بالزقازيق

يوم علمى لاطباء الاسنان بالاحرار التعليمى 

نائب مدير المستشفى للتدريب 

وذلك بحضور الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والزمالة المصرية والدكتور أشرف أبراهيم متولي رئيس قسم الأسنان 

 

يوم علمى لاطباء الاسنان بالاحرار التعليمى 

وزير التعليم العالى ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتعليمات الدكتورمحمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بضرورة استمرارية اعمال التدربي المتواصل بالمستشفيات التعليمية لخلق كوادر جديدة والاضطلاع على احدث ما وصل اليه علم الطب الحديث من ابحاث ومناظرات ومؤتمرات 

 

يوم علمى لاطباء الاسنان بالاحرار التعليمى 

 الندوة ادارها الكتورة نرمين ذكى ويسرا رفاعى 

وقال مدير مستشفى الاحرار التعليمى بالشرقية ان المناقشة  أدارها المدربين الدكتورة نرمين ذكى أخصائي الأسنان والدكتورة  يسرا رفاعي أخصائي الأسنان وكانت بعنوان 

Management of oroantral fistula ( causes – diagnosis– treatment options وذلك عن كيفية معالجة الناسور الفموي بين الجيب الفكي وتجويف الفم - الأسباب والتشخيص وطرق العلاج 

 

يوم علمى لاطباء الاسنان بالاحرار التعليمى 

يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى

تم تحقيق الهدف من اليوم العلمى 

واضاف الددكتور سامح حسين انه من خلال المناقشة بين الأطباء تم تحقيق الهدف من اليوم العلمى واكتساب الخبرات والاطلاع على اخر ماتوصل له علم اسنان الاسرة  وقال  كما تعودنا من كوادر أطباء هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه ودورهم الرائد فى رفع كفاء الأطقم الطبيه من خلال التعليم والتدريب المستمر

 

 

 

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تدريب ومناقشة علمية متدربى الزمالة المصرية قاعة الاسنان عقد يوم علمى الاستاذ الدكتور سامح حسين مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى

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