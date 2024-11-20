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محاضرات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالأحرار التعليمي في الشرقية

محاضرات توعوية بمناسبة
محاضرات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالأحرار

أكد  الدكتور سامح حسين عبد الحميد  مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية  والدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر بضرورة استمرارالتدريب بالمستشفى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. 

تنظيم يوم علمى عن التهاب الأوعية الدموية بمستشفى الأحرار التعليمى في الشرقية

الدور الرائد في رفع كفاءة الأطقم الطبية 

وأوضح مدير عام المستشفى أن الدكتورة أمل كمال رزق رئيس قسم الباطنة ومركز السكر، بالإضافة إلى ريهام محمود حسن  رئيس فريق التغذية العلاجية قاموا بالتدريب، وذلك لخلق كوادر جيدة من  أطباء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ودورهم الرائد فى رفع كفاء الأطقم الطبية من خلال التعليم والتدريب المستمر.  

عقد جلسات تثقيفية للمرضى المترددين 

يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى

وفي صباح اليوم تم عقد جلسات تثقيفية للمرضى المترددين على مركز السكر بالمستشفى، حيث تم عرض محاضرة توعوية، للدكتورة أمل كمال رزق رئيس قسم الباطنة ومركز السكر للتعريف بمرض السكري ومضاعفاته وطرق الوقاية منها والطريقة السليمة لأخذ الأدوية والعلاجات المناسبة. 

التغذية الصحية السليمة لمرضى السكري  

كما تم عقد محاضرة أخرى  للصيدلانية منى عبد الله سليم أخصائي تغذية علاجية، عن التغذية السليمة والصحية لمرضى السكري بأنواعه المختلفة ولمختلف الفئات العمرية طبقًا لنوع المرض والعلاج وحدوث مضاعفات من عدمه ، هذا وقد تم على هامش اليوم التوعوي تم إجراء مسابقات ترفيهية للمرضى تم خلالها تقديم بعض الجوائز العينية على الفائزين منهم. 

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الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى الاحرار التعليمى الدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشءون التدريب تنفيذا لتوجيهتن الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات

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