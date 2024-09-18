يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى
قام الدكتور سامح حسين عبد الحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بتنفيذ يوم علمى شامل فى رفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال التعليم والتدريب المستمر، وذلك بمساعدة الدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والزمالة المصرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى
توجيهات رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
وذلك بناءعلى توجهات الدكتورمحمد مصطفى عبدالغفاررئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بضرورة التجديد فى المعلومات القاء المحاضرات التعليمية والتثقيفية كل فى تخصصه للبحث عن الجديد دائما
اليوم العالمى لسلامة المرضى
وقال الدكتور سامح حسين مدير المستشفى نحتفل اليوم باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية ويتزامن مرورة بالامس فى في السابع عشر من سبتمبر كل عام حيث كان شعار هذا العام أحسنوا التشخيص وحافظوا على السلامة
أهمية التشخيص السليم فى العلاج
بدأ الاحتفال اليوم بكلمة للدكتور مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى والتى تحدث فيها عن أهمية التشخيص السليم وأهمية العمل من أجل سلامة المرضى ثم قامت الدكتورة سالي نبيل رئيس فريق الجودة بإلقاء محاضرة بعنوان "Review of diagnosis standards and patient safety standards "
محاضرة فى الباطنة العامة وأخرى فى المعامل
بعدها قام الدكتور أحمد فتحي الغمري زميل مساعد باطنة بإلقاء محاضرة عن "Improving Diagnosis for patient safety in internal medicine "تلته الدكتورة هلدز علي عيسى زميل معمل بإلقاء محاضرة بعنوان " Patient Safety-Centered Laboratory Rule"
الدكتورة رحاب والدكتور لطفى
ثم قامت الدكتورة رحاب عبدالعزيز الهادي رئيس وحدة صحة المرأة بقسم الأشعة بإلقاء محاضرة بعنوان " Improving Diagnosis for patient safety: Diagnostic errors "وأخيرًا قام الدكتورأمجد لطفي النادي رئيس قسم الطوارئ بإلقاء محاضرة بعنوان "Improving diagnosis in emergency"
عرض فيديو قصير عن أنشطة الجودة
وفى ختام الاحتفال باليوم العلمي تم عرض فيديو قصير عن أنشطة إدارة الجودة بالمستشفى وتكريم العاملين الملتزمين بتطبيق تعليمات الجودة ومن خلال المناقشات بين الأطباء تم تحقيق الهدف من هذا اليوم الذى اتسم بالروح العالية والتفانى فالكل متعاون من اجل نجاح المنظومة بمستشفى الاحرار بقيادة الدكتور سامح حسين عبدالحميد مدير عام المستشفى
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