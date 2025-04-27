أخبار الحوادث اليوم: المحكمة تحدد مصير لاعب الأهلي السابق.. فصل جديد في محاكمة 17 متهمًا برشوة الجمارك الجديدة.. مسن ينهي حياته حرقًا بسبب أزمة نفسية حادة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، بمحافظة بنى سويف.

شهدت منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة حادثًا مأساويًا، حيث أنهى مسن خمسيني حياته بعدما أضرم النار في نفسه، نتيجة معاناته من أزمة نفسية قاسية لم يتمكن من تجاوزها.

نظّم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان (إعداد المدربين في مجال مناهج التدريب الشرطية المتخصصة)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والذي يتضمن حوارات مزعومة مع عدد من المواطنين بهدف الإسقاط على مؤسسات الدولة، هو مقطع قديم يعود لعام 2017، وتم إجراء مونتاج عليه بإضافة وحذف بعض العبارات لخلق انطباع زائف بحداثته.

لقيت فتاتان مصرعهما وأصيب 16 آخرون فى حادثي سير بالطريق الإقليمي والصحراوى الشرقى، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الجريمة البشعة التى شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة مؤخرا تعد مؤشرا خطيرا على تنامي هذا النوع من الجرائم التى ترتكب بدافع السرقة، والتى لم يدر القاتل عقوبتها التى تصل إلى حد الإعدام، حيث عُثر على جثة سائق شاب إثر تعرضه لعملية سرقة انتهت بقتله، وإلقاء جثته من أعلى الجبل في مشهد مأساوي يكشف عن وحشية الجناة.

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، بمحافظة بنى سويف.

قررت محكمة الأسرة تأجيل نظر دعوى مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، المقامة من طليقة لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، إلى جلسة 18 مايو المقبل للحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه؛ لجلسة 26 مايو المقبل.

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