دورة تدريبية دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعداد مدربين في المناهج الشرطية المتخصصة (فيديو)

نظّم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان (إعداد المدربين في مجال مناهج التدريب الشرطية المتخصصة)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وشهدت الدورة، التي عُقدت خلال الفترة من 7 إلى 25 أبريل 2025، مشاركة (24) متدربًا ومتدربة من (14) دولة عربية وأفريقية وأجنبية. تلقى المشاركون برنامجًا تدريبيًا حديثًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني الخاص بعمليات حفظ السلام، تحت إشراف نخبة من الخبراء الأمنيين المصريين والدوليين، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتدريب مراقبي الشرطة والمرشحين للمشاركة بمأموريات حفظ السلام، في مجالات مثل: (مهارات المتابعة والتوجيه والإرشاد، أسس الشرطة المجتمعية، قواعد بناء القدرات والتنمية).

دورة تدريبية للكوادر الشرطية

وعلى هامش الدورة، تم تنظيم زيارة ميدانية إلى أكاديمية الشرطة، اطلع خلالها المتدربون على إمكانيات الأكاديمية التعليمية والتدريبية الحديثة، ومرافقها التي تُطبق بها أحدث البرامج لإعداد رجال الشرطة وفقًا لمتطلبات العمل الأمني المعاصر.

وفي ختام الدورة، أُقيم حفل رسمي لتوزيع شهادات التقدير، بحضور سفراء وممثلي (18) دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية، منها (بنجلاديش، بلجيكا، الصين، فنلندا، ألمانيا، المجر، إندونيسيا، ليبيريا، المغرب، نيجيريا، النرويج، باكستان، بيرو، سيراليون، السويد، تونس، تركيا، والإمارات).

وأعرب الحضور عن بالغ تقديرهم لوزارة الداخلية المصرية ممثلةً في أكاديمية الشرطة على حُسن الاستقبال والتنظيم، مشيدين بإمكانيات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. كما عبّر المتدربون عن امتنانهم لما تلقوه من معرفة ومهارات تدريبية وأمنية رفيعة المستوى ستُسهم بفعالية في تطوير أدائهم خلال مشاركتهم في مهام حفظ السلام الدولية.

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