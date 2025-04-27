بصمات سيليكون في كرتونة.. حيلة جهنمية من موظفي الغربية لتزوير مواعيد الحضور والانصراف.. والنيابة تحيل 21 من العاملين للمحاكمة والتحقيقات تكشف مفاجآت مثيرة

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، عبرت عن اندهاش أصحابها من الحيلة الجهنمية التي استخدمها العاملون بأحد المراكز الصحية بالغربية للتهرب من الحضور في المواعيد المقررة.

تساءل بعضهم: “إيه الدماغ دي.. مين الجبار اللى عمل كدة؟!!”، وعلق آخرون: “لازم محاسبة اللى عمل كدة، ده تزوير”.. مقاطع فيديو انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي بصورة سريعة بسبب بصمات السليكون التي يقوم باستخدامها العاملون للتهرب من تسجيل الحضور والانصراف.

التلاعب فى البصمة الحضور والانصراف

أعقب ذلك تحرك سريع من مديرية الصحة بالغربية، وشن حملة داخل وحدة صحية بإحدى قرى السنطة، حيث تم اكتشاف عدد من بصمات السيليكون يقوم العاملون باستخدامها كبديل لبصمة الحضور، وتم التحفظ عليها والتحقيق فى الواقعة.

بصمات سيليكون في كرتونة.. تزوير مواعيد الحضور والانصراف

تفاصيل الواقعة بدأت باستعانة عدد من الموظفين بالوحدة الصحية بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية، ببصمات من السيليكون، يتم تطبيقها على بصمات أصابعهم، ثم يقومون بتسجيل الحضور والانصراف من خلال تلك البصمات المزيفة، لإثبات حضورهم للعمل على خلاف الحقيقة.

وقام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف، كوسيلة جديدة مبتكرة لتزوير مواعيد حضورهم وانصرافهم.

بصمات سيليكون طريقة الموظفين للتهرب من بصمة الحضور

وأمرت النيابة الإدارية في محافظة الغربية بإحالة 21 من العاملين بمركز للرعاية الأولية التابع لإدارة السَنطَة الصحية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت في اصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة السيليكون للتحايل على نظام البصمة الإلكتروني الخاص بالحضور والانصراف.

الواقعة بدأت بتداول معلومات عبر وسائل الإعلام حول ضبط قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية (السيليكون) داخل المركز، وذلك في إطار متابعة لجنة شكلتها وزارة الصحة والسكان للتأكد من انتظام العمل في المنشآت الصحية.

وفقًا للتحقيقات، تم اكتشاف أن العاملين في المركز كانوا يحتفظون بهذه القوالب بغرض التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني، بهدف إثبات حضورهم وانصرافهم دون أن يتواجدوا فعليًا في مقر العمل.

أسفرت التحقيقات عن تورط العديد من أفراد الطاقم الطبي، بمن فيهم مديرة المركز، وأطباء، وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، بالإضافة إلى المسؤولين عن إعدادات جهاز البصمة الإلكترونية ودفتر الحضور والانصراف الورقي.

بدأت النيابة الإدارية التحقيق تحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، حيث قام المستشار محمد علي الشباسي بإدارة التحقيقات، وتفقد فريق النيابة محضر إثبات الحالة الذي أعدته اللجنة المكلفة من وزارة الصحة.

استمعت النيابة إلى شهادات أعضاء اللجنة، وكذلك المسؤولين في إدارة الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي، الذين أكدوا تطابق الأسماء المدونة على البصمات الصناعية مع بعض العاملين في المركز.

فحص دقيق لجهاز البصمة الإلكتروني

تم تكليف لجنة فنية متخصصة من وزارة الصحة لإجراء فحص دقيق لجهاز البصمة الإلكتروني. أسفرت نتائج الفحص عن تطابق بصمة أحد قوالب السيليكون مع بصمة مسجلة في النظام الإلكتروني، بينما فشل فحص باقي البصمات بسبب قيام المسؤولين عن إعدادات الجهاز بحذف البصمات الأصلية من النظام وإضافة بصمات جديدة لأشخاص آخرين.

كما تبين وجود تلاعب في دفتر الحضور والانصراف الورقي، حيث أظهرت التحقيقات إهمالًا من مديرة المركز في متابعة انتظام العمل، الأمر الذي أسهم في استمرار تلك المخالفات.

قرارات النيابة الإدارية فى تزوير بصمات سيليكون

بعد مواجهة المتهمين بالأدلة التي تم جمعها، اعترفوا بارتكابهم المخالفات المتعددة، مما دفع النيابة الإدارية إلى إصدار قرار بإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.

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