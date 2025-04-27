الأمن يكشف حقيقة ادعاء تعدي شيخ بلد ونجله على مواطن في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء بالضرب على يد شيخ بلد قريته ونجله بمحافظة الدقهلية، مع اتهام رجال الشرطة بمركز شرطة ميت غمر بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى 15 من الشهر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغًا من المواطن الشاكي، يتهم فيه شيخ البلد ونجله بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات بينهم حول تأجير وحدة سكنية.

وباستدعاء المشكو في حقهما، أنكرا كافة الاتهامات المنسوبة إليهما، وأثناء مناقشة الشاكي أقر بادعائه الكاذب بشأن الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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