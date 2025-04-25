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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

محاولة سطو مسلح على
محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور تعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح أثناء سيرهما بسيارتهما بمحافظة الجيزة.

 

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

وبالفحص، تبيَّن أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة كرداسة من صيدلي مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بسيارته برفقة زوجته، قام دون قصد بقطع الطريق على سيارة أخرى، ما دفع قائدها إلى تتبعه والتعدي عليهما بالسب، كما أخرج بندقية مهددًا بها.

تحقيقات الأمن تؤكد أن الواقعة كانت خلافًا مروريًا تطور لمشادة وتهديد بـ
تحقيقات الأمن تؤكد أن الواقعة كانت خلافًا مروريًا تطور لمشادة وتهديد بـ"بندقية لعبة"

تحقيقات الأمن تؤكد أن الواقعة كانت خلافًا مروريًّا تطور لمشادة وتهديد بـ"بندقية لعبة"

على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة الآخر، وتبين أنه يعمل مقاولًا ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعُثر بحوزته على بندقية بلاستيكية تبيّن أنها "لعبة أطفال".

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وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على خلفية غضبه من تصرف المُبلِّغ الذي أغلق الطريق أمامه، نافيًا وجود نية للسطو أو ارتكاب جريمة مسلحة.

التحريات لم تسفر عن أي دلائل تشير إلى محاولة سطو مسلح على المُبلِّغ وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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