شراء وحدات سكنية وسيارات، ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 90 مليون جنيه ببني سويف

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، بمحافظة بنى سويف.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، إتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بنى سويف؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات إرتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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