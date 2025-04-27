الأحد 27 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

تفاصيل مأساوية في جريمة مقتل سائق لسرقة سيارته وإلقاء جثته من أعلى جبل المقطم، المتهمون يدلون باعترافات تفصيلية عن الجريمة، و3 قرارات عاجلة من النيابة ضدهم

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

الجريمة البشعة التى شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة مؤخرا تعد مؤشرا خطيرا على  تنامي هذا النوع من الجرائم التى ترتكب بدافع السرقة، والتى لم يدر القاتل عقوبتها التى تصل إلى حد الإعدام، حيث  عُثر على جثة سائق شاب إثر تعرضه لعملية سرقة انتهت بقتله، وإلقاء جثته من أعلى الجبل في مشهد مأساوي يكشف عن وحشية الجناة.

تفاصيل مأساوية.. مقتل سائق لسرقة سيارته وإلقاء جثته من أعلى جبل المقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة أسفل جبل المقطم، يظهر عليها آثار اعتداء وعنف شديد.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول الجثة، وبالفحص تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر، يعمل سائقًا، وتعرض لعدة إصابات بأنحاء متفرقة من جسده.

التحريات تكشف الجريمة

وعلى الفور، بدأت فرق البحث الجنائي عملها، وأظهرت التحريات أن الشاب كان يعمل على سيارة ملاكي يستخدمها في خدمة التوصيل، وتبين أن الجناة خططوا لسرقة سيارته.

وكشفت التحقيقات أن الجناة تواصلوا مع المجني عليه، وطلبوا توصيلة وهمية إلى منطقة نائية بالقرب من جبل المقطم.

وعندما ابتعدوا عن المناطق المأهولة، باغتوه بالاعتداء العنيف باستخدام أدوات حادة، وخنقوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقوا بجثته من أعلى الجبل، قبل أن يلوذوا بالفرار بالسيارة المسروقة.

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جهود الشرطة لكشف الجناة

 

لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن العمل، وخلال ساعات قليلة تم تحديد هوية الجناة عبر تتبع كاميرات المراقبة وخطوط الهاتف المحمول، وبتكثيف التحريات والكمائن، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المسروقة.

وبمواجهتهم بالتحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيليًا، موضحين أنهم خططوا للجريمة بدافع السرقة.

وأدلى المتهمون بإعترافات تفصيلية عن الجريمة، قائلين إنهم استدرجوا المجني عليه، الذي تربطه صلة صداقة بأحدهم، بحجة توصيلهم إلى إحدى المناطق بسيارة مستأجرة يعمل عليها كسائق.

وعقب وصولهم إلى وجهتهم، تم تخديره بتقديم عبوة مشروب تحوي أقراصًا منومة، وعندما فقد وعيه، دفعوه من أعلى منطقة جبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، ما أدى إلى وفاته.


وأشار المتهمون  إلى أنهم عقب ارتكاب الجريمة، استولوا على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول. وتم بناءً على اعترافهم، العثور على جثمان المجني عليه وضبط السيارة بمكان إخفائها. كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة أحد الأشخاص سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وقام فريق من رجال الشرطة والنيابة العامة، بإجراء محاكاة لطريقة تنفيذ الجريمة.

قرارات النيابة فى واقعة ضحية سيارة المقطم 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيق لكشف كافة الملابسات وتحديد باقي التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

مشاعر الحزن والغضب

خيمت حالة من الحزن والغضب على أسرة وأهالي المجني عليه، الذين طالبوا بالقصاص العادل لروح نجلهم، الذي راح ضحية الغدر والطمع.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. 

 

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