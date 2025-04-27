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حوادث

26 مايو، فصل جديد فى محاكمة 17 متهمًا بـ رشوة الجمارك الجديدة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه؛ لجلسة 26 مايو المقبل.

 رشوة الجمارك الجديدة

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وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

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